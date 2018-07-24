Где мужу-ИП взять справку, чтобы его жена оформила пособие по уходу за ребенком

Для получения единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком необходимо предоставление справки от второго родителя о неполучении им пособия. Если отец ребенка является ИП, или неработающим, какая справка должна быть предоставлена по месту работы мамы ребенка?

Ответ на этот вопрос дали специалисты отделения ФСС по Карелии.

Для назначения и выплаты единовременного пособия при рождении ребенка представляется справка с места работы (службы, органа социальной защиты населения по месту жительства) другого родителя о том, что пособие не назначалось, в случае, если оба родителя работают (служат), а также если один из родителей ребенка не работает (не служит) или обучается по очной форме обучения в образовательных учреждениях, а другой родитель ребенка работает (служит).

Для назначения и выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком представляется справка с места работы (службы) отца (матери, обоих родителей) ребенка о том, что он (она, они) не использует указанный отпуск и не получает пособия, а в случае, если отец (мать, оба родителя) ребенка не работает (не служит) либо обучается по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях, - справка из органов социальной защиты населения по месту жительства отца, матери ребенка о неполучении ежемесячного пособия по уходу за ребенком (для одного из родителей в соответствующих случаях), а также для лиц, фактически осуществляющих уход за ребенком вместо матери (отца, обоих родителей) ребенка.

Таким образом, отцу, не состоящему в трудовых отношениях, в том числе имеющему статус ИП, необходимо получить указанные справки в органах социальной защиты населения по месту жительства.