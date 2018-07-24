С нелегальным извозом предложили бороться путем выдачи патентов

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков предложил правительству разрешить таксистам работать на основании патента.

Парламентарий предлагает предоставить частным извозчикам возможность купить патент на полгода или год и на основании этого патента работать без необходимости налоговой отчетности и уплаты налогов.

Лысаков направил Дмитрию Медведеву письмо, в котором предлагает правительству рассмотреть вопрос по легализации таксистов через механизм покупки патентов, пишет «Интерфакс». Он рассчитывает, что в случае одобрения его идеи правительство подготовит и внесет в Госдуму соответствующий законопроект.

«В настоящее время на территории России не менее 3 млн человек занимаются таксомоторными перевозками, более половины из этого числа - нелегальные перевозчики, называемые в народе "бомбилами"», - говорится в письме Лысакова на имя председателя правительства.

Лысаков пояснил журналистам, что по приблизительным подсчетам, легально на рынке работают только до 1 млн таксистов, остальные же работают нелегально, поскольку не хотят связываться с необходимостью общаться с налоговыми органами и составлять отчетность о своей работе.

«Если деятельность по таксомоторным перевозкам будет возможна при наличии специального разрешения (что имеет место сейчас) и одноразовой платы за патент, например, в сумме 15-20 тыс. рублей за один год деятельности, то это будет мотивировать нелегальных перевозчиков к легализации, то есть к получению специального разрешения и покупке патента, что исключит обязанности дальнейшего общения с налоговыми органами, в силу, фактически, ликвидации необходимости финансовой отчетности», - говорится в письме парламентария.

Он отметил, что государственный бюджет может ежегодно получать от такой меры дополнительно не менее 20-30 млрд рублей.

По словам Лысакова, на рассмотрении Госдумы находится законопроект, который регулирует перевозку людей легковым такси. В частности, документ предлагает увеличить штрафы для таксистов за нелегальный извоз с нынешних 5 тыс. до 30 тыс. рублей, а при повторном нарушении предлагается лишать такого таксиста права управления автомобилем на срок до полугода.

«Почему эти люди работают как нелегалы? Потому что они не хотят связываться с налогами, с налоговой отчетностью, это их страшит. Но есть простой способ решения этой проблемы - разрешить выход на рынок при помощи патента, такой патент может быть на полгода или на год. Нужно легализовать этих людей (нелегальных таксистов)», - сказал Лысаков.