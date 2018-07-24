Когда можно не применять ККТ и БСО при получении безнала от физлиц

Минфин в письме № 03-01-15/45084 от 27.06.2018 разъяснил порядок применении ККТ при расчетах за услуги по аренде автотранспортных средств с использованием платежных поручений и электронных средств платежа.

Организации или ИП при осуществлении расчетов посредством электронных средств платежа (за исключением платежных карт), использование которых в соответствии с Федеральным законом N 54-ФЗ (в старой редакции) не предусматривало применение ККТ, обязаны применять ККТ с 01.07.2018.

При этом организации и ИП при оказании услуг населению (за исключением организаций и ИП с работниками в общепите), вправе не применять ККТ до 01.07.2019 при условии выдачи ими соответствующих бланков строгой отчетности в порядке, установленном Федеральным законом № 54-ФЗ (в старой редакции).

Учитывая, что порядок выдачи БСО без применения ККТ при оплате услуг с использованием платежных поручений ранее установлен не был, налогоплательщик вправе осуществлять расчеты в указанной ситуации без применения ККТ и без выдачи бланков строгой отчетности до 01.07.2019.

Вместе с тем при осуществлении расчетов с использованием электронных средств платежа, исключающих возможность непосредственного взаимодействия покупателя (клиента) с пользователем ККТ или уполномоченным им лицом, пользователь обязан применять ККТ с момента подтверждения исполнения распоряжения о переводе денежных средств обслуживающей покупателя (клиента) кредитной организацией.

В целях устранения неопределенности относительно обязанности организаций и ИП применять ККТ в зависимости от ряда способов оплаты товаров (работ, услуг) принят закон, согласно которому под расчетами понимаются, в частности, прием (получение) и выплата денежных средств наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги.

Законом установлено, что при осуществлении расчетов в безналичном порядке, исключающих возможность непосредственного взаимодействия покупателя (клиента) с пользователем и не подпадающих под действие положений пунктов 5 и 5.1 статьи 1.2 Федерального закона № 54-ФЗ, кассовый чек (БСО) должен быть сформирован не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления расчета, но не позднее момента передачи товара.

В законе также говорится, что организации и ИП при осуществлении расчетов с физлицами, которые не являются ИП, в безналичном порядке (за исключением расчетов с использованием электронных средств платежа) вправе не применять ККТ и не выдавать (направлять) бланки строгой отчетности до 01.07.2019.