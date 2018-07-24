Госдума приняла закон о повышении ставки НДС

Нижняя палата Парламента приняла в третьем чтении законопроект о повышении ставки НДС до 20% с 1 января 2019 года.

Льготные ставки (0 и 10%) оставлены без изменений. Действие нулевой ставки НДС для авиаперевозок в Крым, Севастополь и Калининградскую область продлено до 2025 года и такая же ставка установлена для авиаперелетов на Дальний Восток.

Этим же законом установлены на постоянной основе тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 22% в пределах установленной предельной величины базы и 10% - свыше установленной предельной величины. Льготникам по взносам следует обратить внимание на то, что им тоже придется платить взносы сверх установленного лимита.

Кроме того, для некоммерческих и благотворительных организаций продлевается до 2025 года действие пониженных тарифов взносов на обязательное пенсионное обеспечение (20 процентов), обязательное медстрахование и обязательное соцстрахование (ноль процентов). Для других льготников льготные ставки не продлены.