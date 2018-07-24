Госдума приняла закон о снижении акцизов на бензин

Госдума приняла сегодня в третьем чтении законопроект о снижении акцизов на бензин класса 5 и дизельное топливо, сообщает «Парламентская газета».
Документ вносит изменения в Налоговый кодекс и другие законодательные акты. Предусматривается индексация установленных ставок акцизов на подакцизные товары в 2021 году на уровень инфляции, которая, по прогнозам Минэкономразвития России, составит 4 процента. Ставки акцизов на период 2019—2020 годов сохраняются на уровне, установленном действующим налоговым законодательством. При этом ставки на бензин класса 5 и дизельное топливо понизятся.
Ставка акциза на прямогонный бензин, бензол, параксилол, ортоксилол, используемые в нефтехимии, устанавливается с учётом корректирующего коэффициента, который постепенно увеличивает её значение в течение 6 лет начиная с 1 января 2019 года.
Законом также предлагается отнести с 1 января 2019 года к подакцизным товарам кальянные смеси. Ставка акциза на кальянную смесь за 1 килограмм составит 457 рублей в 2019 году, 476 рублей — в 2020 году, 495 рублей — в 2021 году.