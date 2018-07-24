Госдума приняла закон о снижении акцизов на бензин

Tan4ik Аноним, Вы писали:Так и не поняла, если физлицо по выставленному мной счету пришло в банк и сдела... Когда можно не применять ККТ и БСО при получении безнала от физлиц

Аноним

авторы закона и его трактующие - тяжело больные люди. Когда можно не применять ККТ и БСО при получении безнала от физлиц

Аноним

Так и не поняла, если физлицо по выставленному мной счету пришло в банк и сделало перевод на мой ... Когда можно не применять ККТ и БСО при получении безнала от физлиц

Аноним

Аноним, Вы писали:У бюрократа нет своего мозга, поскольку ему хватает мозга своего начальника, ко... Борьба с обналом: как очистить экономику и разорить бизнес

Аноним

Спасибо. А не будет ли какого то стоимостного предела, до которого затраты на доскональное п... Оценочные обязательства при приобретении запасов: знакомимся с ФСБУ «Запасы»

Аноним

послушайте, да кто бы спорил. Как будто, кто-то против. В цивилизованных странах частные пенсионн... Сколько нужно ежемесячно откладывать, чтобы накопить на пенсию?

Аноним

Используют на 1 000% Банки вводят ограничения на переводы юрлиц?

elena.noxa Аноним, Вы писали:Не буду голосовать ни за, ни против. Очередной лохотрон. Щас ещё что придумают ... СЗВ-М предлагают отменить

Аноним

Запарили уже своим дибелизмом ! А о практической реализации кто-нибудь подумал ? Если штат даже ч... Для работодателей введут новый штраф за отказ перечислять зарплату в выбранный сотрудником банк

Аноним

"Обналичка" законно полученного материнского капитала не образует состава преступления, предусмот... Что грозит за обналичку материнского капитала?

Аноним

Заумная ерунда все эти оценочные обязательства. То ли будет, то ли нет, дожить еще надо до "отмыв... Оценочные обязательства при приобретении запасов: знакомимся с ФСБУ «Запасы»

Аноним

Внимательно, Вы писали:Мониторинг осуществляется по ключевым словамПредставляю перечень этих слов... Власти запустили программу отслеживания жалоб россиян в соцсетях

Аноним

))Ну а сами "взносы в НДФЛ" вам не показались подозрительными? Подготовка к комиссии по НДФЛ и взносам в вопросах и ответах

Аноним

"Прежде всего напомним, что срок давности привлечения к административной ответственности в сфере ... Новые правила 54-ФЗ. Кассовый чек: разбираемся со сроками

Первоклассник В прокуратуру на них жалобу подать, и в ЦБ РФ, и в ФНС. Это одна лавочка! Банки вводят ограничения на переводы юрлиц?

Аноним

Зарплата обычного работяги в большинстве тыс. 25 р. Женат, например,двое детей. Жена около ... Сколько нужно ежемесячно откладывать, чтобы накопить на пенсию?

Аноним

Аноним, Вы писали:Помнится в 1991 тоже был референдум о сохранении ссср, в ходе которого 76% прог... Документы о проведении референдума по повышению пенсионного возраста поступили в ЦИК

Первоклассник ООО из двух человек (муж и жена), что на них тоже нужно СОУТ делать? Ерунда какая то. Это н... До конца этого года надо провести СОУТ

Аноним

пфр и слушать ничего не хочет, упорно штрафуют, разогнать их всех нафиг, все равно нам пенсий не ... Минтруд изменил инструкцию по штрафам за СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ

Аноним

ну сопсно все и так ждали после выборов гадостей всяких, но чтобы стольких... совсем перебор же Госдума приняла закон о повышении ставки НДС

Аноним

Идиоты!!! Госдума приняла закон о повышении ставки НДС