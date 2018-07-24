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Что россияне думают про регулирование труда самозанятых

Минтруд опубликовал сводку предложений, внесенных в ходе общественного обсуждения проекта по разработке поправок в ТК в части самозанятых.

Напомним, в ходе подготовки проекта Минтруд отмечал, что процессы осуществления отдельных видов деятельности, например, частные услуги по присмотру и уходу за детьми и больными, услуги по репетиторству, услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства и др. являются предметом регулирования трудового законодательства РФ. Однако, как правило, вышеуказанная деятельность осуществляется без соответствующего оформления отношений, при этом фактически отсутствует надлежащий контроль за соблюдением трудового законодательства в отношении указанной категории лиц.

Поступивших предложений всего два и оба они не относятся к предмету регулирования законопроекта, отмечает Минтруд.

В своих предложениях возмущенные граждане отмечают, что так называемые самозанятые неспроста скрывают свои приработки. Причиной тому – нищенские зарплаты и государство должно подумать о том, как устранить социальное неравенство. Например, можно было бы ввести прогрессивную шкалу НДФЛ, чтобы богатые россияне платили больше налога, чем бедные.

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