Индексацию материнского капитала возобновят с 2020 года

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с 2020 года материнский капитал будет индексироваться. Об этом она рассказала на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, передает корреспондент РБК.

Сначала материнский капитал предлагается увеличить с 453 026 до 470 241 руб., а в 2021 году его размер должен составить 489 051 руб. Согласно прогнозу Минэкономразвития, в 2020-м инфляция составит 3,8%, а в 2021 году вырастет до 4%. На повышение материнского капитала в 2020 году потребуется 440 млрд руб., а в 2021-м – 451 млрд руб.

На этом же заседании было заявлено об изменении даты индексации пенсий.