ИП пересчитывает валютные доходы в рубли при поступлении выручки на транзитный счет

Аноним

ну понеслось, приватизация (выкуп) гос. имущества. Снова привет из 90-х!!! Стало больше мер поддержки малого и среднего бизнеса

Аноним

Аноним, Вы писали:Поклонскую лучше бы в сериал "Подвиг депутата". А в Госмуду надо Надю Савченко.... Пропустивший голосование по повышению пенсионного возраста депутат подал в отставку с поста в «Единой России»

Аноним

а народ побежал, придется закрыть ворота, вот тогда можно будет начать настоящие пытки)))))))))))) В РФ могут закрыться все визовые центры

Аноним

Поклонскую лучше бы в сериал "Подвиг депутата". А в Госмуду надо Надю Савченко. С гранатометом. Пропустивший голосование по повышению пенсионного возраста депутат подал в отставку с поста в «Единой России»

Аноним

Во замануха! Неокрепшие иностранные умы сейчас клюнут на эту приманку))))))))))))))) А потом поте... В России появились свои оффшоры. Но для избранных

Аноним

Нам вчера письмо пришло от арендодателей, что в связи с ужесточением налоговой и миграционной пол... Сравнение налогов в России и США. От каждого по способностям?

Аноним

Полностью согласна, выбить деньги нереально ваще по гос.контрактам! Все украдено до нас, да еще ч... Минфину не нравится идея считать НДС и налог на прибыль кассовым методом

Аноним

Задержки по зп во всех компаниях!!! Долги населения копятся, жрать уже не на что, а скоро ребенка... Россияне стали меньше тратить

Аноним

опять за железный занавес? В РФ могут закрыться все визовые центры

Аноним

Продажа китайцам и прочим буржуям малого бизныса. Больной давно продали. Иностранным организациям разрешили участвовать в капитале малых и средних предприятий без ограничений

Аноним

Надеюсь аккредитацию будет денег стоить. А затраты на аккредитацию оплатят потребители.Как это де... Аккредитация визовых центров пойдет на благо туристической отрасли?

Аноним

а зачем защищать, сотрудник ИФНС запрашивает счет, оплачивает с карты и приходит к вам со штрафом... Бухгалтеры придумывают, как защититься от неожиданных поступлений на счет от физлиц

Таня GH2 Не совсем так. Кому-то платили разные проценты с разными ограничениями. Система была достаточно ... Работающим пенсионерам хотят полностью отменить пенсии

Аноним

Обещаем, что наши уведомления:не будут бесить;не будут частить;будут только помогать."О... Мы сделали бухгалтерские пуши

Аноним

хреново стало жить Медведев рассказал, ради кого пенсионная реформа

Аноним

Московские ИФНС массово обнуляют декларация. Причем делают это не по результатам проверки, а так ... Что делать, если вам отказывают в приеме декларации по НДС

Аноним

Поклонская - это да-а-а-а. Вот это женщина!!! И прокурором Крыма не побоялась стать, когда ... Пропустивший голосование по повышению пенсионного возраста депутат подал в отставку с поста в «Единой России»

Аноним

А Зауралье теперь не в счет? Или мы к Уралу относимся, или к Сибири? Тратить нам нечего, почти са... Россияне стали меньше тратить

Аноним

Расчет пенсии по баллам нужно отменять! Скоро работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии

frolova lena frolova lena, да что тут непонятного? :) Страхуются деньги на расчетных счетах. Потому что они от... Деньги на счетах малых предприятий будут застрахованы

Аноним

Неча рабам из страны разбегаться - кто барина с его челядью кормить будет? В РФ могут закрыться все визовые центры

Аноним

Да-да, ждите дураков, пожелавших российским бандюкам денежки отдать. В России появились свои оффшоры. Но для избранных

Аноним

От того, что лицензию отнимут, налоговая задолженность явно не уменьшится, а, наоборот, увеличитс... Из-за долгов по налогам можно остаться без лицензии на продажу алкоголя

Аноним

Доходы выросли, утверждает Росстат, а тратить стали меньше? Значит, либо сберегать стали больше, ... Россияне стали меньше тратить

ДмитрийW К сожалению, мы живём в нечестном государстве, олигархи разоряют свои банки на свои производства ... После пенсионной реформы максимальная пенсия будет 34 тыс. рублей

saigak Они стали меньше не тратить, а меньше зарабатывать :( Россияне стали меньше тратить

Аноним

Медведев просто морочит голову народу , ни кто ни кого не будет обучать . Представте деревню где ... Дмитрий Медведев хочет переобучить пенсионеров

Аноним

А какой смысл в таком количестве депутатов, если они не имеют права голоса? Бред какой-то! Почему... Пропустивший голосование по повышению пенсионного возраста депутат подал в отставку с поста в «Единой России»

Аноним

А кто против линии партии враги Медведева и Путина Все про НДС 20%: расчеты про повышение цен, ликование обнальщиков и опыт других стран