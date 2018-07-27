ИП пересчитывает валютные доходы в рубли при поступлении выручки на транзитный счет

Пунктом 5 статьи 210 НК предусмотрено, что доходы налогоплательщика, выраженные (номинированные) в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу ЦБ, установленному на дату фактического получения указанных доходов.
Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 223 НК при получении доходов в денежной форме дата фактического получения дохода определяется как день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц.
Уполномоченные банки на основании договора банковского счета открывают резидентам (юрлицам и физлицам - ИП) текущий валютный счёт и в связи с этим одновременно транзитный валютный счёт, распоряжаться поступившими на который денежными средствами без волеизъявления получателя валютных средств, кредитное учреждение не имеет возможности.
С учётом изложенного пересчёт в рубли доходов полученных в иностранной валюте, производится на дату перечисления сумм в иностранной валюте на транзитный счёт налогоплательщика - ИП.
Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-05/47954 от 10.07.2018.
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