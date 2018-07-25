Жителей Крыма освободили от НДФЛ с прощенных кредитов

Госдума приняла закон, освобождающий от налогообложения доходы крымчан в связи с прощением им долгов по кредитам, взятым в украинских банках до вхождения Крыма в состав РФ.

Такие списанные долги относятся к экономической выгоде, а, следовательно, согласно Налоговому кодексу, должны облагаться НДФЛ по ставке 13%.

После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году украинские банки ушли с полуострова, отказавшись при этом возвращать вклады крымчан, а большую часть их долгов продали коллекторам. В следствие этого был принят федеральный закон от 30 декабря 2015 года № 422-Ф, который допускал взимание таких долгов только российскими коллекторами и только с участием Фонда защиты вкладчиков, если должник не хотел общаться с коллекторами.