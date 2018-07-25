Для резидентов свободной экономической зоны в Крыму изменили правила применения льгот

№ 385588-7 , изменяющий правила предоставления льгот по налогу на прибыль и страховым взносам участникам свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму. В третьем чтении принят законопроект

Участники СЭЗ смогут применять пониженные ставки налога только в отношении прибыли, полученной при реализации инвестиционного проекта на ее территории. При этом установлена обязанность ведения налогоплательщиком раздельного учета осуществляемых операций по каждому из реализуемых инвестпроектов. Кроме того законодательным органам Республики Крым и города федерального значения Севастополя предоставляется возможность дифференциации налоговой ставки по налогу на прибыль организаций в зависимости от вида осуществляемой деятельности на территории СЭЗ.

По страховым взносам предусматривается применение пониженных тарифов в размере 7,6%, установленных для участников СЭЗ, только в отношении выплат и других вознаграждений, начисляемых в пользу физлиц, занятых в реализации инвестпроекта на территории СЭЗ. К выплатам, производимым обособленными подразделениями организаций за пределами СЭЗ, льготные тарифы применяться не будут. Также они не будут применяться при выплатах внутри СЭЗ, если эти эти выплаты не связаны с реализацией инвестиционного проекта.

Новые правила будут применяться начиная с 1 января 2019 года.