Рост налога на имущество физлиц ограничен специальными коэффициентами

Госдумой принят федеральный закон, изменяющий порядок расчета налога на имущество физлиц исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости. Об этом сообщает на своем сайте Федеральная налоговая служба.



Сейчас после того, как субъект РФ принял закон о расчете налога по кадастровой стоимости, в первые четыре года к определенному налоговому периоду действует соответствующий коэффициент: 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 . Так, в 2018 году:

для 28 регионов, использующих этот порядок налогообложения с 2015 года, то есть третий год, применяется коэффициент 0.6;

в 21 субъекте РФ во второй год применения кадастровой стоимости действует коэффициент 0.4;

в 14 регионах, первого года применения кадастровой стоимости действует коэффициент 0.2.

В ряде случаев такой расчет налога привел к его существенному увеличению, так как одновременно изменилась и кадастровая стоимость недвижимости при проведении очередных туров кадастровой оценки. Поэтому законопроект предусматривает отмену роста указанного коэффициента при достижении значения 0.6, начиная с четвертого года применения кадастровой стоимости при расчете налога.



Одновременно вводится коэффициент, ограничивающий ежегодное увеличение суммы налога не более чем на 10% по сравнению с предыдущим периодом. Он будет применяться в регионах, где при расчете налога используется коэффициент 0.6, и далее ко всем налоговым периодам. Однако действие коэффициента не распространится на коммерческие объекты торгово-офисного назначения, включенные в перечень, формируемый в соответствии со ст. 378.2 НК РФ.



В этом году коэффициент десятипроцентного ограничения роста налога будет применен на территории 28 субъектов РФ, где третий год при расчете налога применяется кадастровая стоимость.