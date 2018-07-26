В сервисе Сбербанк Онлайн можно получить услуги ПФР. Узнайте, какие и как

ПФР и Сбербанк реализовали совместный проект по предоставлению электронных услуг, который открыл для клиентов крупнейшей в стране кредитной организации доступ к интернет-сервисам ПФР через электронную систему Сбербанк Онлайн, сообщает региональное отделение фонда.

Отныне клиенты банка могут получать электронные услуги ПФР напрямую из своего личного кабинета на сайте банка или через мобильное приложение.

Одним из первых сервисов ПФР, появившихся в электронной системе банка, стала подача заявления о выборе доставочной организации. Сервис позволяет в несколько кликов перевести получение пенсии из любого банка на счет или карту, открытые в Сбербанке.

Другим сервисом ПФР в системе Сбербанк Онлайн стал запрос выписки из ИЛС. Она содержит ключевые сведения о формировании пенсионных прав человека, включая стаж, уплаченные на пенсию страховые взносы, периоды трудовой деятельности, а также сведения о пенсионных накоплениях. Выписка из лицевого счета по ОПС – один из самых востребованных электронных сервисов ПФР.

Совместная работа ПФР и Сбербанка над развитием системы электронных услуг будет продолжена. В настоящее время к запуску через Сбербанк Онлайн готовятся новые сервисы ПФР, включая оформление сертификата на материнский капитал и распоряжение его средствами.

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