Интернет-магазины Quelle и Otto прекратили работу в России

Интернет-магазины Quelle и Otto (входят в немецкую Otto Group) перестали принимать заказы в России, сообщил «Интерфакс».

«Уведомляем вас о том, что интернет-магазин www.quelle.ru компании ООО „Директ каталог сервис“ прекращает принимать заказы с 25 июля 2018 года», — говорится на сайте ритейлера. Все заказы, поступившие до этой даты, будут доставлены клиентам. Интернет-магазин otto.ru перестал принимать заказы 17 июля.

О том, что эти магазины прекращают работать в России, писал в апреле «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора Otto Group Russia Мартина Ширера. Закрываются маркетплейсы и в других странах — Otto Group сконцентрируется на маркетплейсе Otto.de для немецкоязычных стран, не исключая, что в среднесрочной перспективе площадка может выйти на международный уровень.

«Директ каталог сервис» (российское юрлицо Otto Group, также владеет интернет-магазинами witt.ru и bonprix.ru) продолжит работать.

В 2015 году выручка компании, по данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», сократилась на 9%, до 13,3 млрд рублей. Более поздних показателей нет.

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