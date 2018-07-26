Минтруд готовится утвердить МРОТ на 2019 год

В соответствие со статьей 1 Федерального закона от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» начиная с 1 января 2019 года и далее ежегодно с 1 января соответствующего года МРОТ устанавливается федеральным законом в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ за второй квартал предыдущего года.
Напомним, ранее Минтрудом опубликован проект приказа, который устанавливает ПМ за 2 квартал 2018.
Для трудоспособного населения ПМ за 2 квартал 2018 составит 11280 руб.
Таким образом, в 2019 году МРОТ составит 11280 руб.
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