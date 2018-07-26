Минтруд готовится утвердить МРОТ на 2019 год

Аноним

Анархия - мать порядка Надо ли применять ККТ на розничных рынках: разъяснения Минфина

Аноним

Да?Наивные люди...Вернее не наивные. Все они прекрасно понимают Что мешает устроить "оптимизацию ... За увольнение работников предпенсионного возраста хотят ввести уголовную ответственность

Аноним

А каков источник расходов на страхование? Естественно, плата за обслуживание расчётного счёта (а ... Деньги на счетах малых предприятий будут застрахованы

Аноним

Jkmuf, Вы писали:Так и не понятно может это только мне не понятно, что делать с платежами когда О... Новые правила 54-ФЗ. Кассовый чек: разбираемся со сроками

Wern Аноним, Вы писали:Москву он переезжать отказывается, а получать как в Москве хочет? А что, ... Москвичи не должны зарабатывать больше провинциалов

Аноним

А на фига? На маткапитал деньги есть, на пенсии нет. рабы нужны новые, молодые и тупые Индексацию материнского капитала возобновят с 2020 года

Аноним

Автор всё верно сказал. По РЖД та же разница.В Москву он переезжать отказывается, а получать как ... Москвичи не должны зарабатывать больше провинциалов

Аноним

Я - пойду. 28 июля в Москве пройдет митинг против пенсионной реформы

Аноним

Над.К, Вы писали:Аноним, чем вас чек-ордер не устраивает, непонятноМанька-облигация, ответственно... Новые правила 54-ФЗ: «физик» рассчитывается с карты через отделение банка или клиент-банк

Samety Lemori, Вы писали:Реально почувствовала себя тупень-тупнем((( Так и не понятно может это только м... Новые правила 54-ФЗ. Кассовый чек: разбираемся со сроками

Аноним

Glawbuch, Вы писали:Есть пара объектов недвижимости. Один мой, второй - супруга. Один сдаем, во в... Как инспекторы найдут тех, кто не платит налоги при сдаче квартиры

Аноним

Манька-облигация, Вы писали:а какова ответственность за нарушения? и ее сроки? у нас физиков очен... Новые правила 54-ФЗ: «физик» рассчитывается с карты через отделение банка или клиент-банк

Аноним

я пенсионер со 2 группой инвалидности. нищенскую пенсию платят, только инвалидную забыли. в... Социальная доплата к пенсии: кому, когда и сколько. Таблица с суммами по всем регионам

Аноним

Очень пожилые люди не могут работать полноценно. Их труд не выгоден в большинстве сфер. В процесс... За увольнение работников предпенсионного возраста хотят ввести уголовную ответственность

Аноним

28 июля 2018 всероссийская акция протеста против - пенсионной реформыhttps://newsland.com/communi... За увольнение работников предпенсионного возраста хотят ввести уголовную ответственность

StugIII сосвсем беда с этой сосагой, по ходу в этом году полис я покупать не буду Цену ОСАГО будут рассчитывать по-новому

Аноним

Добрый день! была разовая продажа. Физик оплатил через кассу банка. Предоставил копию чека-ордера... Новые правила 54-ФЗ: «физик» рассчитывается с карты через отделение банка или клиент-банк

Аноним

трут по ушам, для успокоения народа. «не допустить увольнений и отказов в приеме на ра... За увольнение работников предпенсионного возраста хотят ввести уголовную ответственность

Аноним

У нас в Самаре тоже будет митинг. Я пойду. Но вчера общался со всеми знакомыми. Так как грядут жа... 28 июля в Москве пройдет митинг против пенсионной реформы

Аноним

Тут какие-то члены, то ли Единой России, толи Правительства, то ли и того и другого, кажетс... За увольнение работников предпенсионного возраста хотят ввести уголовную ответственность

Аноним

Аноним, Вы писали:Меня тоже интересует вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ если ККМ еще нет, пользуемся БСО, а физи... Новые правила 54-ФЗ: «физик» рассчитывается с карты через отделение банка или клиент-банк

Аноним

в 17-м году уже уравнивали, хватит.Хочешь денег - крутись! Москвичи не должны зарабатывать больше провинциалов

Аноним

Уволить его за косноязычие. Если у него работник организации - это сотрудник организации, значит ... Москвичи не должны зарабатывать больше провинциалов

Аноним

нельзя увольнять работника предпенсионного возраста, инвалида, человека другого цвета кожи, друго... За увольнение работников предпенсионного возраста хотят ввести уголовную ответственность

Аноним

Меня тоже интересует вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ если ККМ еще нет, пользуемся БСО, а физик честно расчиталс... Новые правила 54-ФЗ: «физик» рассчитывается с карты через отделение банка или клиент-банк

Аноним

Неделя через неделю очень удобный график. Как раз недельку можно и отдохнуть и дела по дому сдела... Поступило предложение сократить рабочее время до 5 часов в день

Аноним

Аноним, Вы писали:А как быть ТСЖ, у которых оплата за содержание поступает на р/счет в виде общей... Новые правила 54-ФЗ: «физик» рассчитывается с карты через отделение банка или клиент-банк

Аноним

В Москву он переезжать отказывается, а получать как в Москве хочет? Москвичи не должны зарабатывать больше провинциалов

Аноним

Tan4ik, Вы писали:Я вот как раз мучаюсь извечным русским вопросом: "Что делать?": Счет за продукц... Новые правила 54-ФЗ: «физик» рассчитывается с карты через отделение банка или клиент-банк