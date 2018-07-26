В РФ могут закрыться все визовые центры

В случае принятия закона об обязательной аккредитации компаний, управляющих визовыми центрами ни один из действующих визовых центров на территории РФ не сможет продолжить свою работу, передает Interfax.

Причина — недостижимые критерии для получения аккредитации. Например, компаниям необходимо иметь филиалы не менее, чем в 20 субъектах России, а доля иностранного участия в уставном капитале не должна превышать 20 процентов.

Критерии выдачи аккредитации сейчас таковы, что ни один из действующих операторов ВЦ получить ее не сможет. Как минимум, по одному пункту — доля иностранного участия в уставном капитале — ни одна из них не пройдет предлагаемую аккредитацию МИД, — рассказала Ирина Тюрина, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ).

Если закон примут, то консульствам будет проще закрыть визовые центры, чем пытаться найти подрядчиков, соответствующих критериям, продолжила она. А визы будут оформлять по старинке — в собственном визовом отделе, часто единственном на всю огромную страну.

Напомним, на прошлой неделе депутаты предложили внести поправки в ФЗ-114 «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», которые предполагают возложение на МИД России функции по обязательной аккредитации всех компаний, оказывающих россиянам услуги при оформлении виз. В результате авторизованным сервис-провайдерам придется получать подтверждение их полномочий от МИД.

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