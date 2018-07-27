Доходы для НДФЛ от операций по ценным бумагам будут считаться по новому

Президент РФ подписал закон, вносящий изменения в статьи 210 и 214.1 НК, в соответствии с которыми, от НДФЛ освобождаются доходы, полученные в результате изменения курса валют при продаже облигаций, внешних облигационных займов, номинированных в иностранной валюте.

С вступлением поправок в силу, НДФЛ с доходов от реализации таких ценных бумаг не будет зависеть от колебания курса рубля от даты их приобретения и до времени их реализации.

Расходы на облигации будут пересчитываться в рубли не по тому курсу, который действовал на момент их покупки, а по курсу, который действует на момент продажи этих облигаций, то есть на момент получения дохода.

С какой даты начнут действовать поправки, узнайте здесь.

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