Не забудьте снять с учета проданный автомобиль

При покупке автомобиля новый владелец обязан в установленном порядке зарегистрировать его в подразделениях госавтоинспекции в течение 10 суток после приобретения. На практике это происходит не всегда оперативно, соответственно, пока транспортное средство не зарегистрировано новым собственником, плательщиком транспортного налога остается прежний владелец.

Такая ситуация для «бывших» владельцев машин может возникнуть при продаже транспортного средства по договору купли – продажи, при котором ответственность за регистрацию автомашины в ГИБДД ложится на нового владельца.

Во избежание подобной ситуации продавцу автомобиля необходимо по истечении 10 суток со дня продажи обратится в органы госавтоинспекции с заявлением о снятии транспортного средства с учета. К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие сделку.

Исчисление транспортного налога в отношении прежнего владельца будет прекращено при получении налоговыми органами сведений от регистрирующих органов о продаже (передаче) транспортного средства другому лицу.

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