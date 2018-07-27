Данные Google Docs попали на выдачу «Яндекса». Снова

Документы пользователей Google Docs вновь оказались в поисковой выдаче «Яндекса», сообщает РБК.

В расширенном поиске можно найти гугл-документы пользователей по запросам «график» и «зарплата».

Ранее «Яндекс» объяснял, что доступными для индексации становятся только те документы, которые не защищены логином и паролем.

На нашей стороне ничего не менялось. На документы, о которых идет речь, стоят ссылки в интернете. Сами документы не запрещены для индексации, — уверили в пресс-службе «Яндекса».

Напомним, что данные Google Docs попадают на выдачу «Яндекса» не первый раз.

В начале июля пользователи обращались с жалобами по этому поводу в техподдержку «Яндекса». После чего поисковик на некоторое время закрывал доступ к поиску по документам Google.

Компания Google указала на то, что пользователи самостоятельно устанавливают уровень доступа к своим документам, которые хранят в Google Docs.

Сервис «Google Документы» является высокозащищенным инструментом для совместной работы, и он работает корректно, — подчеркнули в компании.

Group IB рекомендовала всем пользователям сервисов Google Docs и Google Drive защищать паролем документы, которые они выкладывают в облачные хранилища.

В прошлый раз, когда документы Google были проиндексированы и попали в «Яндекс», широкой общественности стали доступны выдержки из инструкции по найму персонала в «Тинькофф банк».

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