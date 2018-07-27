ЦИК не поддержал идею о проведении референдума по теме повышения пенсионного возраста

Инициативная группа представителей КПРФ подала документы на проведение референдума по вопросу: «Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?».

Сегодня стало известно, что Центризбирком не одобрил идею КПРФ провести референдум о повышении пенсионного возраста.

По мнению Центризбиркома, вопрос для референдума сформулирован недостаточно корректно, пишет РБК. Формулировка «возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости», с достаточной степенью не конкретизирует ее содержание для участников референдума, говорится в постановлении ЦИК.



«Это относится как к отсутствию указания на определенный возраст, так и к отсутствию определения указанного в вопросе вида пенсии», — считают авторы документа. Такая формулировка может ввести участников плебисцита в заблуждение, сообщается в документе.



Вопрос, который выносится на референдум, может быть признан не соответствующим требованию закона «О референдуме», если он допускает неопределенность правовых последствий принятого на референдуме решения.



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