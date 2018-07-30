Сегодня последний день для сдачи расчетов по страховым взносам

к сожалению клерк уже давно заражён брехней
Например, в 2017 году таким образом были инфицированы ресурсы glavbukh.ru, Клерк.ру и т.д. П...
Вот это открытие! Оказывается, при капитализме человека можно и нужно эксплуатировать, ну кто бы ...
Jkmuf, Вы писали:Так и не понятно может это только мне не понятно, что делать с платежами когда О...
Нам повышение пенсионного возраста, а себе с 2019 года депутаты требуют повышение зарплаты в два ...
У них то как раз пенсии по датским меркам будут. "Государство - это Мы!!!" так считают они.
Митингует
только электорат оппозиционных партий, а любители буржуйской власти ее
поддерживают уже...
Аноним, Вы писали:Что везде по телеку показывать эту шушеру которые только и знают прыгать ,скака...
Аноним, Вы писали:piropark, Вы писали:С 1 января 2017 года в России был повышен пенсионный возрас...
К 2018 всё население России разделилось на следующие
обособленные социальные группы:
- олигархи...
— Наши люди умирают от голода, милорд.
— Напишем, что у нас сокращается количество ...
"По мнению Центризбиркома, вопрос для референдума сформулирован недостаточно корректно,..."Что ме...
Аноним, Вы писали:twain, Вы писали:совершенно верно . какой смысла тратить время ??&n...
Вы забываете, что такое государство, или просто никогда не знали! Государство существует на...
я вообще если честно с этими безналичными расчетами вообще ничего не поняла. 17 лет работаю бухга...
piropark, Вы писали:С 1 января 2017 года в России был повышен пенсионный возраст у государственны...
IMA, Вы писали:Не приходила квитанция за 2 квартал 2018, 24 июля отправила и сижу довольная, 25 к...
Думают, денег в бюджете прибавится, вот глупые!
Куча реальных МСП тупо обанкротится, если им предложат доплатить НДС из-за контрагента. Денег-то ...
Аноним, Вы писали:. А хочет продолжать плакать что государство ему что-то должно, прежде чем он н...
у нас какой то очередной глюк - в одну ИФНС сдано НДС по трем...
много работающих и отдыхающих из Кубани, . Вообще-то насчет работающих все ровно наоборот -...
Какие рабочие места? О чем Вы? Люди встают в очередь по безработице, а им уже говорят работы нет ...
Аноним, Вы писали:Мой фельетон: Что мы всё рыдаем? В Абхазии пенсии 500 рублей всего и живут в ра...
ToT, Вы писали:Чтобы Клерк заразить это очень сильно нужно постараться. И скорее всего не получит...
возвращаем все и выдаем заново, вот и начинают снова 3 года идти и так до бесконечности открывает...
Аноним, Вы писали:Да уж... Особенно у тех с котороткой памятью о теракте в Питерской подзем...
Аноним, Вы писали:У меня пенсия 5800 ,без надбавок,постоянная прописка есть ,а временной нет( г Р...
Трудовую
пенсию (по старости) назначили 7200 рублей в 2010 году. Стаж 30 лет, из них 20
-вредный....
Уже не знают ,каким образом у людей деньги украсть,что за власть такая вредительская.
Да уж... Особенно у тех с котороткой памятью о теракте в Питерской подземке :dash2:
Да уж... стукачество у некоторых наших сограждан, похоже, в крови ;)
Над.К, Вы писали:Т.е. в стране надо обязать стучать друг на друга? Не помешает. И в целях б...
Т.е. в стране надо обязать стучать друг на друга? ;)
Не далее как сегодня. Дамочка в офисе Ростелекома орала что у нее квартиранты и с нее не имеют пр...
Логика ясна. Что все, кто доживёт до пенсии, до пенсии доживёт.Кто-то начнет с 40, кто с инвалидн...