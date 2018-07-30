Сегодня последний день для сдачи расчетов по страховым взносам

30 июля - последний день представления расчетов по страховым взносам за первое полугодие 2018 года. Расчет представляется по форме, утвержденной приказом ФНС РФ № ММВ-7-11/551@ от 10.10.16 г.

За непредставление расчета по страховым взносам вовремя налагается штраф в размере 5% неуплаченной суммы страховых взносов за каждый полный или неполный месяц, но не более 30% указанной суммы и не менее 1 000 рублей.

Что бы не пропустить сроки сдачи налоговой отчетности, вы можете пользоваться нашими календарями налогоплательщика.

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