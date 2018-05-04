Сроки сдачи отчетности за 2 квартал 2018 года

Нужно же сотрудникам Минфина за что-то получать свою зарплату. Вот и предлагают дурь всякую. 20мл...
И банковские услуги такой же Бред, как и образовательные.
Банк привязал чужую банковскую карту к сотовому номеру Я так думаю, что ни один криворукий сберов...
ЦБ тупо скупает долговые обязательства США, тем самым выводя из оборота триллионы рублей, а потом...
За всё уже взялись. Мало им. Не нажрутся ни как. Как бы не подавились.
В четверг Минфин предложил ввести в РФ с 2019 года налог на професс...
yante, Вы писали: Объясните только народу, как можно ЗАСТАВИТЬ работодателя платить ВСЮ зар...
Пенсионерка, заявит, что считала, что "ей так ПОЛОЖЕНО! ". Например это прибавка к пенсии или ей ...
Zarina2018, Вы писали:спомнилось:1) Пришла как ассистент аудитора на НПЗ в 1999: бухгалтерия чело...
Да, я считаю, что если работодатель имеет возможность выплачивать сверхвысокую заработную плату, ...
MissCherie, Вы писали:20 млн. или 10 млн.. хм.. чем интересно нужно самозаниматься, чтобы 20 / 12...
MissCherie, Вы писали:Страхование или налог.. как ни назови, платит работодатель. Да, я считаю, ч...
Страхование или налог.. как ни назови, платит работодатель. Да, я считаю, что если работодатель и...
Объясните только народу, как можно ЗАСТАВИТЬ работодателя платить ВСЮ зарплату официально,...
А как будут проверять доход?
Мне показалось, или в обзоре реально подозрительно много "плюсиков"? :)
Надежда-25, Вы писали:Аноним, Вы писали: а что, нет таких? Некоторые этим и живут. Правда, б...
MissCherie, Вы писали: Только платят не 22% (из них 16 инд.), а всего 10%, + еще в ФСС не пл...
MissCherie, да почему должны платить 22%, если эти взносы в принципе не идут на пенсию работника?...
20 млн. или 10 млн.. хм.. чем интересно нужно самозаниматься, чтобы 20 / 12 = 1,6 млн. руб. в мес...
Перевела с подачи менеджера деньги за товар в интернет магазине ВИОТЕКС вот на эту карту 13500 и ...
ЛенаВ, Вы писали:MissCherie, Вы писали:А меня умиляют пониженные тарифы для с предельной величины...
Думаете, соседи от хорошей жизни "стучат" о вашей деятельности? Ничего подобного. Ну у на...
115-Фз "о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем и фина...
Аноним, Вы писали:А еще - не надо стучать на соседей. А то все вернется, и уже не будешь злорадст...
MissCherie, Вы писали:А меня умиляют пониженные тарифы для с предельной величины.. т.е. мелкий пр...
Помнится в 90-е был еще налог с превышения ФОТ - если зарплата на человека превышала определенный...
а зато ТОП-менеджмент заводов платит по пониженной ставке. Топ-менеджер вообще за себя ниче...
Всю статью (оглавление по разделам) можно разбить на цитаты, против которых написать всего два сл...
А меня умиляют пониженные тарифы для с предельной величины.. т.е. мелкий предприниматель будь доб...
Аноним, Вы писали:Над.К, Вы писали:но в майском номере журнала Главбух № 9 как раз и дают с...
Татьяна-Васильевна, Вы писали: Учтено на индивидуальном лицевом счете 192 720,00 / 22 х...
Да?? для ИП режим налогообложения - это патент? правда-правда??? П Ну вот в этой части Вы н...