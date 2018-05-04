Мы подготовили календарь налогоплательщика по отчетности за 2 квартал 2018 года.

Сохраните себе, чтобы не искать потом. Удобно поделиться в соцсетях — и сами не потеряете, и френдам поможете. Под заголовком есть кнопки для Facebook, ВКонтакте, Одноклассников и Твиттера. Правее есть кнопки, чтобы сохранить график сдачи отчетности за 2 квартал 2018 в «избранное» или в дневник на «Клерке». Еще таблицу можно распечатать.

И пользуйтесь нашим Google-календарем налогоплательщика, который сам будет вам напоминать о необходимости сдачи того или иного отчета.

Таблица. Сроки сдачи отчетности за 2 квартал 2018 года