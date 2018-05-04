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Сроки сдачи отчетности за 2 квартал 2018 года

Мы подготовили календарь налогоплательщика по отчетности за 2 квартал 2018 года.

Сохраните себе, чтобы не искать потом. Удобно поделиться в соцсетях — и сами не потеряете, и френдам поможете. Под заголовком есть кнопки для Facebook, ВКонтакте, Одноклассников и Твиттера. Правее есть кнопки, чтобы сохранить график сдачи отчетности за 2 квартал 2018 в «избранное» или в дневник на «Клерке». Еще таблицу можно распечатать.

И пользуйтесь нашим Google-календарем налогоплательщика, который сам будет вам напоминать о необходимости сдачи того или иного отчета.

Таблица. Сроки сдачи отчетности за 2 квартал 2018 года

Бланк декларации, расчета, сведений

Утвержден

Срок сдачи

Фонд социального страхования

Форма 4 ФСС РФ. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения Приказ ФСС № 381 от 26.09.2016 (в редакции приказа от 07.06.2017 № 275)

20 июля (в бумажном виде)

25 июля (в форме электронного документа)

НДФЛ

Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (6-НДФЛ)Приказ ФНС РФ № ММВ-7-11/485@ от 30.10.15 (ред. от 17.01.2018)

31 июля

Страховые взносы на пенсионное и медицинское страхование

СЗВ-М Сведения о застрахованных лицах Постановление Правления ПФ РФ от 01.02.2016 N 83п

15 мая

15 июня

15 июля

ДСВ-3 Реестр застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя Постановление Правления ПФ РФ 09.06.2016 N 482п20 июля
Расчет по страховым взносам Приказ ФНС России N ММВ-7-11/551@ от 10.10.2016

30 июля

НДС, акцизы и алкоголь

Представление журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур по установленному формату в электронной форме за I квартал 2018 г. Журнал представляется неналогоплательщиками НДС, налогоплательщиками, освобожденные по ст.145 НК, не признаваемые налоговыми агентами, в случае выставления и (или) получения ими счетов-фактур при осуществлении предпринимательской деятельности по посредническим договорам.Пункт 5.2. статьи 174 Налогового кодекса РФ

20 июля

Представление налоговой декларации по косвенным налогам при импорте товаров на территорию РФ с территории государств — членов Евразийского экономического союзаПриказ Минфина РФ № 69н от 07.07.2010

21 мая

20 июня

20 июля

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость Приказ ФНС РФ № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014 (ред. от 20.12.2016)

25 июля

Налоговая декларация по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащую продукциюПриказ ФНС РФ № ММВ-7-3/1@ от 12.01.2016

25 мая

25 июня

25 июля

Налоговая декларация по акцизам на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, прямогонный бензин, средние дистилляты, бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный керосин, природный газ, автомобили легковые и мотоциклы

Приказ ФНС РФ № ММВ-7-3/1@ от 12.01.2016

25 мая

25 июня

25 июля

Представление деклараций по алкоголю (за исключением деклараций по объему винограда)

Постановление Правительства РФ от 09.08.2012 N 815 (ред. от 13.05.2016)20 июля

ЕНВД

Налоговая декларация по ЕНВДПриказ ФНС РФ № ММВ-7-3/353@ от 04.07.2014 (ред.от 19.10.2016 г.) Будет новая декларация!

20 июля

 

Единая (упрощенная) налоговая декларация

Единая (упрощенная) налоговая декларация Приказ Минфина РФ № 62н от 10.02.2007

20 июля

Налог на прибыль

Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций, исчисляющих ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли Приказ ФНС России от 19.10.2016 № ММВ-7-3/572@

28 мая

28 июня

30 июля

Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций, для которых отчетным периодом является первый квартал, полугодие и девять месяцев Приказ ФНС России от 19.10.2016 № ММВ-7-3/572@

30 июля

Налоговый расчет (информация) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов (при исчислении ежемесячных платежей) Приказ ФНС России от 02.03.2016 № ММВ-7-3/115@

28 мая

28 июня

30 июля

Налоговый расчет (информация) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов Приказ ФНС России от 02.03.2016 № ММВ-7-3/115@30 июля
Налоговая декларация по налогу на прибыль иностранной организации Приказ МНС РФ от 5 января 2004 г. № БГ-3-23/1

30 июля

Налоговая декларация о доходах, полученных российской организацией от источников за пределами Российской Федерации Приказ МНС РФ от 23 декабря 2003 г. № БГ-3-23/709@

28 мая

28 июня

30 июля

Налог на имущество

Расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций Приказ ФНС РФ № ММВ-7-21/271@ от 31.03.17

30 июля

НДПИ

Налоговая декларация по налогу на добычу полезных ископаемых

Приказ ФНС № ММВ-7-3/197@ от 14.05.2015 (ред. от 17.04.2017)

31 мая

2 июля

31 июля

Водный налог

Налоговая декларация по водному налогу Приказ ФНС № ММВ-7-3/497@ от 09.11.2015

20 июля

Налог на игорный бизнес

Налоговая декларация по налогу на игорный бизнес Приказ ФНС России от 28.12.2011 № ММВ-7-3/985@

21 мая

20 июня

20 июля

Прочее

Уведомление о контролируемых сделках за 2017 г.Пункт 2 ст.105.16 Налогового кодекса21 мая

Сроки сдачи отчетности за 1 квартал 2018 года можно найти в этой таблице.

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Аноним
, Москва
В наше "нелёгкое" время давать ссылки на ГуглоСервисы аналогично тому, что требовать сдать отчётность через Телеграмм. ;-)
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