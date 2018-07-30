Как считать резерв по сомнительным долгам

Согласно пункту 3 статьи 266 НК налогоплательщик вправе создавать резервы по сомнительным долгам. Суммы отчислений в эти резервы включаются в состав внереализационных расходов на последнее число отчетного (налогового) периода.

Исчисление суммы резерва по сомнительным долгам в течение налогового периода осуществляется в следующем порядке:

1) рассчитанная по результатам инвентаризации сумма резерва по сомнительным долгам корректируется с учетом установленных предельных величин резерва – 10% от выручки за предыдущий налоговый период или 10% от выручки за текущий отчетный период (в зависимости от того, какая величина больше);

2) сумма скорректированного резерва по сомнительным долгам сравнивается с суммой остатка резерва, исчисляемого как разница между суммой резерва, исчисленного на предыдущую отчетную дату по правилам, установленным пунктом 4 статьи 266 НК, и суммой безнадежных долгов, возникших после предыдущей отчетной даты;

3) если сумма резерва, исчисленного на отчетную дату, меньше, чем сумма остатка резерва предыдущего отчетного (налогового) периода, разница подлежит включению в состав внереализационных доходов налогоплательщика в текущем отчетном (налоговом) периоде, если больше, то разница подлежит включению во внереализационные расходы в текущем отчетном (налоговом) периоде.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-03-06/2/44160 от 27.06.2018.

Чиновники также пояснили, что экономический смысл создания резерва по сомнительным долгам заключается в предоставлении налогоплательщику возможности учесть в составе расходов по налогу на прибыль дебиторскую задолженность, которая учитывается в составе доходов и которая оценивается как сомнительная, то есть с высоким риском неплатежа. При этом размер сомнительной задолженности, учитываемой при исчислении резерва по сомнительным долгам, ставится в зависимость от срока возникновения сомнительной задолженности.

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