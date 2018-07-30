Как управляющей компании на УСН учитывать доходы от «коммуналки»

Управляющая организация, осуществляющая предоставление коммунальных услуг потребителям при определении налоговой базы УСН включает в состав доходов от реализации сумму платы за коммунальные услуги, поступающую на счета в банках и (или) в кассу УК от потребителей коммунальных услуг.

Вместе с тем подпунктом 4 пункта 1.1 статьи 346.15 НК, вступившим в силу с 1 января 2018 года, установлено, что доходы, полученные ТСЖ, ТСН, УК от собственников (пользователей) недвижимости в оплату коммунальных услуг, оказанных сторонними организациями, при определении объекта налогообложения не учитываются.

На основании пункта 38 Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, при расчете размера платы за коммунальные ресурсы, приобретаемые исполнителем у ресурсоснабжающей организации в целях оказания коммунальных услуг потребителям, применяются тарифы (цены) ресурсоснабжающей организации, используемые при расчете размера платы за коммунальные услуги для потребителей.

Учитывая изложенное, положения подпункта 4 пункта 1.1 статьи 346.15 НК, по мнению Минфина, изложенному в письме № 03-11-06/2/44575 от 28.06.2018, распространяются в том числе и на доходы, полученные управляющей организацией от собственников (пользователей) недвижимости в оплату оказанных им коммунальных услуг, в случае оказания таких коммунальных услуг управляющей организацией, заключившей договоры с ресурсоснабжающими организациями (региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами), в соответствии с требованиями, установленными Правительством РФ.

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