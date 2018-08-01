Когда действительная стоимость доли при выходе из ООО не облагается НДФЛ

В случае выхода участника из ООО его доля переходит к обществу. Общество обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале общества, определяемую на основании данных бухотчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из общества.

Федеральным законом от 28.12.2010 № 395-ФЗ статья 217 НК была дополнена пунктом 17.2, согласно которому освобождаются от налогообложения доходы, получаемые от реализации (погашения) долей участия в уставном капитале российских организаций, при условии, что на дату реализации (погашения) таких акций (долей участия) они непрерывно принадлежали налогоплательщику на праве собственности или ином вещном праве более 5 лет.

При этом положения пункта 17.2 статьи 217 НК применяются в отношении долей в уставном капитале, приобретенных налогоплательщиками начиная с 1 января 2011 года.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-06/48726 от 12.06.2018.

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