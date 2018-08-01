Когда участники СЭЗ в Крыму могут платить пониженные взносы по договору ГПХ

Вправе ли ООО - участник СЭЗ на территориях Крыма и Севастополя применять пониженные тарифы страховых взносов к выплатам физлицам по договорам ГПХ, если такие выплаты связаны с осуществлением деятельности по договору об условиях деятельности в СЭЗ?

Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-15-06/48003 от 10.07.2018.

Согласно положениям статьи 427 НК для организаций, получивших статус участника СЭЗ в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2014 № 377-ФЗ, на период в течение 10 лет со дня получения ими статуса участника СЭЗ начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором ими был получен такой статус, установлены пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6% (на ОПС - 6,0%, на ОСС - 1,5%, на ОМС - 0,1%).

При этом пониженные тарифы страховых взносов применяются в отношении участников СЭЗ, получивших такой статус не позднее чем в течение трех лет со дня создания СЭЗ.

Согласно части 21 статьи 13 Федерального закона N 377-ФЗ участник СЭЗ осуществляет деятельность в СЭЗ в соответствии с договором об условиях деятельности в СЭЗ.

Если организация является участником СЭЗ, то она вправе применять пониженные тарифы страховых взносов, предусмотренные статьей 427 НК, в отношении тех выплат и иных вознаграждений, которые начисляются в пользу физлиц по договорам ГПХ, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг, если такие работы и услуги связаны с осуществлением деятельности на территориях Крыма и Севастополя, указанной в договоре об условиях деятельности в СЭЗ.

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