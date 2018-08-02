Кто считается налоговым резидентом для НДФЛ

Для целей уплаты НДФЛ в РФ значение имеет налоговый статус физлица, то есть является физлицо налоговым резидентом РФ или нет.

Согласно пункту 2 статьи 207 НК налоговыми резидентами РФ признаются физлица, фактически находящиеся на территории РФ не менее 183 дней в году. При этом период нахождения физлица в РФ не прерывается на периоды его выезда за пределы РФ для краткосрочного (менее 6 месяцев) лечения или обучения, а также для исполнения трудовых или иных обязанностей, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) на морских месторождениях углеводородного сырья.

Налоговыми резидентами могут являться как граждане РФ, так и иностранные граждане.

При этом налоговый статус нерезидента не является чем-то неизменным. В случае если физлицо будет заинтересовано в получении статуса налогового резидента РФ, ему будет достаточно в течение календарного года находиться в РФ не менее 183 дней с учетом возможного выезда за пределы РФ для краткосрочного (менее 6 месяцев) лечения или обучения.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-05/48711 от 12.07.2018.

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