Выплата прибыли залогодержателю доли в ООО облагается НДФЛ

В случае если в соответствии с условиями договора залога доли в уставном капитале общества выплата распределяемой прибыли производится обществом непосредственно залогодержателю доли, экономическую выгоду при выплате распределяемой прибыли получает залогодержатель. Соответственно, доход в виде распределенной обществом прибыли возникает у залогодержателя.

В этом случае оснований для квалификации полученного дохода в качестве дохода от продажи доли в уставном капитале общества и, соответственно, применения положений пункта 17.2 статьи 217 НК, в соответствии с которыми освобождаются от НДФЛ доходы, получаемые от реализации (погашения) долей участия в уставном капитале российских организаций, не имеется.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-04-05/48705 от 12.07.2018.

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