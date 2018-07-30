Путин подписал закон о доступе налоговиков к аудиторским данным

Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении налоговых органов полномочиями по истребованию у аудиторов документов и информации, полученных ими от клиентов.
Федеральный закон от 29.07.2018 № 231-ФЗ официально опубликован сегодня.
Налоговый кодекс дополнен статьей 93.2. которая устанавливает право должностных лиц налоговых органов истребовать у аудиторов документы (информацию), полученные ими о налогоплательщике в ходе аудиторской деятельности и при оказании сопутствующих аудиту услуг. Информация запрашивается на основании решения руководителя ФНС России или его заместителя.
Документы могут быть истребованы налоговиками в случае, если они не были представлены налогоплательщиком налоговым органам в установленном порядке при проведении в отношении этого лица выездной налоговой проверки.
Также налоговики могут истребовать информацию при поступлении в отношении аудируемого лица запроса уполномоченного органа иностранного государства в предусмотренных международными договорами РФ случаях. При этом аудиторская организация должна будет предупредить об этом клиента.
Закон вступит в силу с 1 января 2019 года. Статья 93.2 НК будет применяться к документам, полученным в ходе аудита в отношении налоговых периодов, начинающихся с 1 января 2019 года.
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