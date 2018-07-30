Предложение: государство должно выплачивать наследникам неполученную пенсию тех, кто до нее не дожил

Если человек не доживает до пенсии, наследники получат его пенсионные накопления.

Между тем неполученная страховая пенсия переходит в доход государства, а не родственникам недожившего до пенсии гражданина, посетовал автор общественной инициативы, размещенной на сайте РОИ.

При этом во многих развитых странах все пенсионные накопления переходят наследникам со всем остальным наследством, уточнил он.

Автор инициативы предлагает узаконить наследование не только накопительной части пенсии, но и страховой.

По его мнению, в этом случае граждане будут больше стремиться к получению белой зарплаты, так как появится уверенность в том, что все, что человек накопит за свою жизнь, перейдет его детям и внукам.

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