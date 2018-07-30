Работодатель может выдавать расчетные листки чаще, чем один раз в месяц

Минтруд считает, что работодатель может выдавать расчетный листок чаще, чем один раз в месяц: при выплате заработной платы и при выплате аванса (письмо № 14-1/ООГ-4375 от 24.05.2018).

При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной форме каждого работника, говорится в письме. Следовательно, нужно выдавать расчетный листок при выплате аванса и при выплате заработной платы за месяц.

Однако, Минтруд не высказался против информирования работников путем выдачи расчетного листка один раз в месяц, при выплате заработной платы.

Считаем необходимым отметить, что общепринятой практикой при применении систем оплаты труда, в которых работникам устанавливаются оклады или месячные тарифные ставки, является выдача расчетных листов с указанием начисленной месячной заработной платы,

— отметили специалисты ведомства.

Какая информация обязательно должна быть отражена в расчетном листке, узнайте из статьи.

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