Когда можно и нужно похвалиться отзывами

Сегодня «НДФЛка.ру» с гордостью расскажет об отзывах, оставленных довольными клиентами о её работе.

Ведь обратная связь, которую получает компания — лучшая рекомендация.

Пользуюсь услугами сервиса второй год. Никаких проблем. Никакой беготни. Никаких очередей. Всё быстро и просто! Рекомендую всем!

— Костин Олег

Ну пусть они помогут заполнить все необходимые бумажки, пусть, но чтобы вот так все сделать за тебя... я не ожидала и не надеялась. Если коротко, то НДФЛка не только помогла все оформить к возврату по ипотеке, но и эффективно отстояла мои претензии к налоговой за утерю документов и проволочки по возврату. Представляю сколько стоило им нервов постоянное общение с этими хамами и не очень приятными чинушами, но результат налицо! Вернули всё до копеечки!

— Анастасия

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