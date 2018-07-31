Когда можно и нужно похвалиться отзывами

Сегодня «НДФЛка.ру» с гордостью расскажет об отзывах, оставленных довольными клиентами о её работе.
Ведь обратная связь, которую получает компания — лучшая рекомендация.
Пользуюсь услугами сервиса второй год. Никаких проблем. Никакой беготни. Никаких очередей. Всё быстро и просто! Рекомендую всем!
— Костин Олег
Ну пусть они помогут заполнить все необходимые бумажки, пусть, но чтобы вот так все сделать за тебя... я не ожидала и не надеялась. Если коротко, то НДФЛка не только помогла все оформить к возврату по ипотеке, но и эффективно отстояла мои претензии к налоговой за утерю документов и проволочки по возврату. Представляю сколько стоило им нервов постоянное общение с этими хамами и не очень приятными чинушами, но результат налицо! Вернули всё до копеечки!
— Анастасия
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