Бизнес одобряет публикацию открытых налоговых данных

Бизнес позитивно относится к тому, что Федеральная налоговая служба с 1 августа запустит сервис «Прозрачный бизнес».
Новая система даст возможность оперативно проверить контрагентов и в случае возникновения ошибок устранить их на ранней стадии, сообщили РИА Новости бизнес-омбудсмен Борис Титов и председатель комитета «Деловой России» по налоговой политике Кирилл Никитин.
По мнению Титова, раскрытие этой информации защитит бизнес не только от недобросовестных партнеров, но и облегчит им работу с самими налоговиками, которые требуют от компаний проявлять должную осмотрительность при выборе контрагентов. «Поэтому сервис „Прозрачный бизнес“ будет восприниматься бизнесом как своего рода „противоядие“ и к действиям налоговиков. Бизнес сможет проверить своих контрагентов, как минимум, для налоговых целей, как максимум, убедиться, что его контрагенты вызывают доверие с точки зрения надежности», — заявил Титов.
По его словам, немаловажно и то, что бизнес и налоговые службы будут видеть «одну картину» и это поможет, в том числе, выявлять возможные ошибки на ранних стадиях.
Никитин из «Деловой России» также в целом одобряет это нововведение. «К публикации данных, которая раньше относилась к налоговой тайне, относимся позитивно и с осторожностью: всё будет зависеть от качества данных, количества ошибок и готовности ФНС их оперативно исправлять — в чём мы, зная коллег из ФНС, не сомневаемся и в чём в ближайшее время намерены на практике убедиться», — сказал собеседник агентства.
Напомним, что это третья попытка запустить сервис. Первые две не удались.
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Дикость какая то, по сути открывают коммерческую тайну всем желающим. Может крупняку будет все равно, хотя сильно сомневаюсь, а вот малым и начинающим это крандец.