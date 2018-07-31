Задержаны телефонные мошенники, которые воровали деньги с карт россиян

Московские полицейские при содействии Сбербанка обезвредили группу мошенников, похищавших деньги с банковских карт.

Мошенники звонили на сотовые и стационарные телефоны жителей Московского региона, представлялись сотрудниками социальной службы и предлагали получить компенсацию за неиспользованные путевки. Их целью было получение данных банковских карт и паролей клиентов.

«В феврале 2018 года система фрод-мониторинга Сбербанка, основанная на искусственном интеллекте, зафиксировала подозрительные операции у ряда московских клиентов банка, — сообщил заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов. — В ходе проверки наши сотрудники выявили телефонные устройства, с которых совершаются преступления, и передали аналитическую информацию сотрудникам полиции».

В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий столичные полицейские задержали четырёх граждан в возрасте от 23 до 41 года, проживающих в Подмосковье. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении одной подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, в отношении трёх — арест.

Сотрудники полиции проводят комплекс следственных и оперативно-розыскных действий, направленных на выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности злоумышленников. В настоящее время выявлено больше 20 эпизодов по аналогичным преступлениям.

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