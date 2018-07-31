Штрафы за незаконную предпринимательскую деятельность предлагают увеличить в 40 раз

Штрафы за предпринимательскую деятельность без образования юрлица или регистрации в качестве ИП предлагают ужесточить. Если гражданин не первый раз попался на нелегальной предпринимательской деятельности, за это должен полагаться штраф в размере до 30 тыс. рублей, передают «Известия».

По замыслу авторов законопроекта ужесточение санкций за незаконное предпринимательство должно поддержать легальный бизнес, стимулировать нелегальных предпринимателей выйти из тени, увеличит собираемость налогов и защитит гражан от товаров и услуг, предоставляемых «теневыми» предпринимателями.

Предлагается повысить существующие штрафы за ведение бизнеса без госрегистрации в качестве ИП или юрлица. Сейчас за это полагается взыскание от 500 рублей до 2 тыс. рублей (ч. 1 ст. 14.1). Согласно проекту, штраф на первый раз должен составлять от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, а в случае повторного и последующего выявления нарушения — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.

Законотворцы полагают, что для пресечения возможных нарушений действующих штрафов уже недостаточно. Размер этих взысканий меньше госпошлины, которая берется за регистрацию ИП и юрлица (800 рублей и 4 тыс. рублей соответственно), и штрафов для легальных бизнесменов — например, за несвоевременное предоставление данных о налогоплательщике (10 тыс. рублей). В этих условиях у нелегальных бизнесменов отсутствует стимул для выхода из тени, поскольку заплатить небольшой штраф — более выгодно. А потому число подобных нарушений растет.

Эксперты отмечают, что кнут без пряника работать не будет — необходимо создать условия, стимулирующие добровольный переход предпринимателей «на светлую сторону».

При действующих сегодня штрафах «теневик» заплатит меньше, чем зарегистрированный предприниматель, даже если его будут привлекать к ответственности каждый месяц. Вместе с тем регистрация ИП или юрлица добавляет обязанностей и ответственности. Однако для легализации бизнеса требуются всё же не репрессивные меры, а создание условий для добровольного перехода предпринимателей «на светлую сторону», — считает Анна Бойцова, адвокат юргруппы «Яковлев и партнеры» .

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