С 1 января 2019 изменится формат кассовых чеков

1 января 2019 года кассовые чеки поменяются. Чеки старого образца налоговая не примет. С этого дня все онлайн-кассы должны поддерживать новые форматы фискальных данных — ФФД 1.05 или ФФД 1.1.

Чтобы перейти на них, нужно обновить прошивку кассы или поменять фискальный накопитель. Тогда в чеках появятся реквизиты, которые нужны налоговой и предпринимателям. Если вы работаете с онлайн-кассами и хотите быстро разобраться с ФФД — записывайтесь на вебинар.

За полтора часа вы узнаете:

1. Чем отличаются ФФД и как они влияют на бизнес

2. Как правильно указывать НДС при сложных оплатах

3. Какой чек нужен при предоплате, частичной оплате, предъявлении подарочного сертификата

4. Как быть с доставкой интернет-магазину: сколько чеков нужно и что такое агентский чек

5. Как правильно использовать онлайн-кассу, чтобы не получить штраф.

Всё основано на разъяснениях ФНС и опыте компаний, который уже перешли на новые ФФД.

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