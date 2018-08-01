Налоговики могут продлевать выездную проверку дважды

Одинаковое основание для продления срока проведения выездной проверки сначала до четырех, а затем до шести месяцев не свидетельствует о неправомерности последнего Такой вывод сделан Федеральной налоговой службой в ответе на жалобу налогоплательщика.

У налогоплательщика проводилась выездная налоговая проверка. Ее срок был продлен на основании запроса инспекции сначала до четырех, а позднее и до шести месяцев в связи с объемом проверяемых документов и проводимыми контрольными мероприятиями. В соответствии с п. 6 ст. 89 Налогового кодекса срок выездной проверки не может превышать двух месяцев. Он может быть продлен до четырех месяцев, а в исключительных случаях - до шести.

Налогоплательщик не согласился со вторым продлением и обратился с жалобой. Он посчитал, что увеличение срока проверки до шести месяцев незаконно, так как в качестве его обоснования указаны те же обстоятельства, что и ранее, а это противоречит «исключительному случаю».

При рассмотрении жалобы ФНС России отметила, что многообразие ситуаций, когда налоговым органам требуется дополнительное время для завершения выездной проверки, обуславливает наличие открытого перечня оснований для ее продления. Необходимость и сроки продления выездной проверки определяются в зависимости от фактических обстоятельств конкретного дела, а принятие такого решения находится под контролем вышестоящего налогового органа. При отсутствии достаточных оснований запрос инспекции о продлении выездной проверки может быть отклонен.

Аналогичная позиция изложена в Определении Конституционного суда Российской Федерации. Поэтому в данном случае решение о продлении проверки до шести месяцев является законным, так как направлено на обеспечение проведения наиболее полного и всестороннего налогового контроля, способствует определению правильности исчисления, а также полноты и своевременности внесения налогоплательщиком платежей в бюджет. В то же время оно не возлагает на проверяемое лицо не предусмотренных Налоговым кодексом обязанностей и не препятствует ведению им предпринимательской деятельности.

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