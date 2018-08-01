Налоговики отказываются пересчитывать страховые взносы ИП на УСН

УФНС Свердловской области на своем сайте объяснило, почему ИП, применяющим УСН, не будут пересчитывать страховые взносы.

Индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения с объектом «доходы, уменьшенные на величину расходов», обращаются в налоговые органы за перерасчётом страховых взносов за расчётные периоды с 01.01.2017 года с учетом сумм понесенных расходов, ссылаясь на судебную практику (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 30.11.2016 № 27-П по делу о проверке конституционности п.1 ч.8 ст.14 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ, Определения Верховного Суда Российской Федерации от 18.04.2017 № 304-КГ16-16937, от 22.11.2017 № 303-КГ17-8359).

Минфин России в письме от 12.02.2018 № 03-15-07/8369 разъяснил, что вычет сумм расходов при определении размера страховых взносов на обязательное пенсионное страхование за соответствующий расчетный период предусмотрен только в отношении индивидуальных предпринимателей, которые уплачивают налог на доходы физических лиц. Норм, распространяющих данный подход на иных плательщиков на других налоговых режимах, Налоговый кодекс РФ (далее - Кодекс) не содержит. Данное положение разъяснено в письме ФНС России от 21.02.2018 № ГД-4-11/3541@, размещенном на официальном сайте ФНС России в разделе «Письма ФНС России, направленные в адрес территориальных налоговых органов». В силу подпункта 5 пункта 1 статьи 32 Кодекса вышеуказанное письмо Минфина России является обязательным для применения налоговыми органами

Положения письма Минфина России от 12.02.2018 № 03-15-07/8369 были рассмотрены Верховным Судом Российской Федерации по административному исковому заявлению гражданина, по результатам рассмотрения которого заявителю в признании письма Минфина России от 12.02.2018 № 03-15-07/8369 недействующим было отказано (решение от 08.06.2018 по делу № АКПИ18-273).

Верховный Суд Российской Федерации в своем решении от 08.06.2018 по делу № АКПИ18-273 в том числе отметил, что, устанавливая принципы обложения страховыми взносами, которые детализированы в главе 34 «Страховые взносы» Налогового кодекса Российской Федерации (его статьях 419-432), федеральный законодатель применительно к обложению страховыми взносами на обязательное пенсионное страхование указанных в статье 430 Кодекса плательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, не ввел предписания об исчислении в целях применения положений пункта 1 статьи 419 Кодекса доходов указанной категории плательщиков с учетом расходов, предусмотренных статьей 346.16 Кодекса.

Кроме того, выводы, содержащиеся в Определениях Верховного Суда Российской Федерации от 18.04.2017 № 304-КГ16-16937, от 22.11.2017 № 303-КГ17-8359, касаются положений Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования».

В этой связи Управление ФНС России по Свердловской области сообщает об отсутствии в настоящее время у налоговых органов оснований в перерасчете страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом «доходы, уменьшенные на величину расходов».

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