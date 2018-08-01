Московские пенсионеры могут бесплатно ездить на электричках

С сегодняшнего дня столичные пенсионеры получили право на бесплатный проезд в пригородных электричках.

Право бесплатного проезда действует на всех пригородных поездах, включая скорые и экспрессы, независимо от числа поездок, передает «Интерфакс».

«Для проезда необходимо иметь при себе cоциальную карту москвича и оформить бесплатный билет, - пояснил мэр Сергей Собянин. - При первичном обращении кассир запишет на социальную карту информацию о праве на льготу. В дальнейшем бесплатный билет можно будет не только оформить в кассе, но и распечатать в автомате».

Бесплатный проезд возможен между любыми станциями в Москве, Московской области, а также станциями в других областях, имеющими беспересадочное сообщение с Москвой или Московской областью.

«Например, можно бесплатно доехать до Рязани, Владимира, Тулы, Калуги, Твери, Гагарина, Александрова и многих других городов», - пояснил Собянин.

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