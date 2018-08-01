Минобороны закупит тысячу планшетов по 170 тыс. рублей

Министерство обороны закупит до конца года 5 тысяч ноутбуков и планшетов за 685,7 млн рублей, следует из материалов аналитической системы «СПАРК-Маркетинг».

В тендере указано, что министерство закупит 3 тысячи ноутбуков стоимостью 125,4 тыс. рублей и тысячу ноутбуков стоимостью 135,5 тыс. рублей. Также планируется закупить 20 планшетных компьютеров стоимостью 132,38 тыс. рублей, пять планшетных компьютеров стоимостью 93,89 тыс. рублей и тысячу планшетных компьютеров с клавиатурой по 170,85 тыс. рублей. Общая сумма закупки составляет 685,73 млн рублей.

Поставка должна быть осуществлена до 10 ноября 2018 года, пишет «Интерфакс».

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