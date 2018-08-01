Власти заинтересовались декларациями звезд шоу-бизнеса

Контрольные и надзорные органы проверят финансовую деятельность звёзд российского шоу-бизнеса. Инициатором проверки выступил руководитель рабочей группы по выявлению и пресечению экономических правонарушений Общественного совета московского Главного управления МВД.

Журнал Forbes выпустил рейтинг самых успешных представителей российского шоу-бизнеса за 2017 год. Предметом анализа стали стоимость выступлений и реальные объёмы концертной деятельности самых известных исполнителей, а также их вовлечённость в корпоративные мероприятия и рекламную активность.

Впрочем, данные рейтинга достаточно сильно отличаются от тех сведений, которые некоторые артисты показывают в своих налоговых декларациях. Это очевидное несоответствие сразу же вызвало вопросы рабочей группы по вопросам преступности в сфере экономики Общественного совета при ГУ МВД России по городу Москве.

«Клерк» связался с её руководителем — общественным деятелем и юристом Александром Хаминским, чтобы уточнить, чего стоит ожидать от предстоящих мероприятий.

Как удалось выяснить, контрольные и надзорные органы проведут проверку на предмет соответствия данных, указанных в налоговых декларациях артистов, на предмет соответствия указанных в них сведений реальным доходам как самих физических лиц, так и принадлежащих им хозяйствующих субъектов. «В случае выявления недобросовестных налогоплательщиков — исполнителей и принадлежащих им организаций и брендов — они будут привлечены как к налоговой, так и к уголовной ответственности по ст.ст. 198-199 УК РФ», — сообщил Хаминский.

В качестве примера таких несоответствий и нарушения закона он привёл прошедший 27 июля в Bamboo.Bar концерт Валерия Меладзе, в ходе которого организаторами была перекрыта часть Пресненской набережной. «Данное событие и подобные ему ни при каких условиях не останутся безнаказанными. Доказать факт сокрытия доходов от налогообложения не составит труда, ведь выступление происходило без надлежащим образом оформленного договора — не на территории самого хозяйствующего субъекта, а фактически посреди улицы», — объяснил общественный деятель.

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