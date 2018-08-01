Только 10% компаний не будут поднимать цены из-за роста НДС

80% российских компаний поднимут цены из-за роста НДС. И только 10% сами погасят эффект от увеличения налога. Об этом свидетельствует опрос Института Адизеса.

Оставшиеся 10% компаний, принявших участие в опросе, воздержались давать ответ на вопрос о повышении цен.

О том, что эффект о повышения НДС в отношении инфляции «может реализоваться уже в текущем году», предупреждал Центробанк.

Однако, 90% компаний-респондентов заявили, что повысят цены, в связи с увеличением НДС только 1 января 2019 года (несмотря на то что на вопрос о самих планах повысить цены положительно ответили только 80%, а 10% воздержались). Еще 10% руководителей компаний вновь сообщили, что цены останутся неизменными, и никто из респондентов не сказал, что поднимет их уже в течение второй половины 2018 года, чтобы не создавать резких ценовых шоков для потребителей.

Тем не менее, некоторые эксперты считают, что большинство компаний уже сейчас будут постепенно повышать цены.

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