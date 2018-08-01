КПРФ переформулировала вопрос и опять подала заявку на проведение референдума

В среду, 1 августа, инициативная группа от КПРФ вновь подала заявку на проведение всероссийского референдума о повышении пенсионного возраста. Об этом на заседании ЦИК сообщил член комиссии от коммунистической партии Евгений Колюшин.

В КПРФ переформулировали вопрос для референдума о пенсионном возрасте, пишет РБК.

Новый вопрос звучит так — «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации по состоянию на 1 июня 2018 года возраст, дающий право на получение страховой пенсии по старости [для мужчин — 60 лет, для женщин 55 лет], повышаться не должен?».

По закону «О референдуме», для проведения плебисцита его организаторы должны утвердить формулировку вопроса, вынесенного для голосования, с ЦИК. Также для референдума более чем в половине российских регионов необходимо создать инициативные группы, которые обязаны подать заявки в местные избиркомы.

ЦИК 27 июля не поддержала формулировку вопроса, который в КПРФ ранее предлагали вынести на референдум. В комиссии ее сочли недостаточно однозначной. Вопрос, который предлагали вынести коммунисты, звучал так: «Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?». 17 июля группа депутатов КПРФ передавала заявку на проведение референдума в Мосгоризбирком, но московская комиссия отклонила их инициативу, опираясь на решение ЦИК.

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