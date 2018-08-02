Как получить имущественный вычет по расходам на отделку квартиры

Управление ФНС Республики Дагестан разъяснило, как получить имущественный вычет на отделку квартиры.

На основании подпункта 3 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса РФ налогоплательщик имеет право на получение имущественного налогового вычета в размере фактически произведенных расходов на новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации жилых домов, квартир, комнат или доли (долей) в них, а также земельных участков, который не должен превышать 2 000 000 рублей.

В фактические расходы на приобретение квартиры, комнаты или доли (долей) в них могут включаться следующие расходы:

расходы на приобретение квартиры;

расходы на приобретение отделочных материалов;

расходы на работы, связанные с отделкой квартиры, а также расходы на разработку проектной и сметной документации.

Однако принятие к вычету расходов на отделку приобретенной квартиры возможно в том случае, если договор, на основании которого осуществлено такое приобретение, предусматривает приобретение не завершенной строительством квартиры(комнаты) без отделки. При приобретении квартиры на вторичном рынке расходы на ее отделку учесть в составе имущественного вычета нельзя.

Кроме того, данные расходы должны быть подтверждены платежными документами, оформленными в установленном порядке (квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о перечислении денежных средств со счета покупателя на счет продавца, товарные и кассовые чеки).

Таким образом, налогоплательщик имеет право на имущественный налоговый вычет в части расходов на отделку не завершенной строительством квартиры в строящемся доме в случае если договор, на основании которого осуществлено такое приобретение, предусматривает приобретение квартиры без отделки с учетом ограничения, установленного подпунктом 1 пункта 3 статьи 220 НК РФ.

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