F.A.Q о налоговых вычетах: приобретение земельного участка

Сегодня в постоянной рубрике «F.A.Q о налоговых вычетах» ответы на часто задаваемые вопросы о получении вычета при приобретении земельного участка.

Можно ли суммировать количество объектов недвижимости чтобы добрать до максимума, до 2 млн. руб.?

Суммировать объекты недвижимости можно, если они были зарегистрированы после 01.01.2014 г.

Можно ли получить налоговый вычет жене, если собственность на землю оформлена на мужа?

Имущественный вычет на покупку земли можно получить только после строительства на нем дома (при условии,что по статусу земля для строительства) и получения свидетельства на жилой дом. Если участок приобретен в браке, то, после получения свидетельства о регистрации жилого дома, вычет супруг может получить, вне зависимости от того на кого из супругов оформлена собственность.

О том, предоставляется ли налоговый вычет при строительстве дома, если на участке уже есть дом, и можно ли получить налоговый вычет без постройки дома, узнайте здесь.



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