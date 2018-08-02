Когда источник средств на приобретение квартиры препятствует получению вычета

Имущественный налоговый вычет не предоставляется при покупке жилья за счет сумм государственных субсидий или средств материнского капитала.

В соответствии с п. 5 ст. 220 НК РФ имущественные налоговые вычеты по НДФЛ не предоставляются в части расходов налогоплательщика на новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них, покрываемых за счет:

средств работодателей или иных лиц;

средств материнского (семейного) капитала, направляемых на обеспечение реализации дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей;

выплат, предоставленных из средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (например, субсидии на приобретение жилого помещения государственным гражданским служащим или военнослужащим).

Это связано с тем, что суммы государственных субсидий не облагаются НДФЛ.

Еще о случаях, когда налоговый вычет на покупку квартиры не предоставляется, узнайте из статьи.

Подписывайтесь на главное от «Клерка» на Яндекс.Дзен. Самый умиротворяющий бухгалтерский сервис.