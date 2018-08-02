Максимальная прибавка к пенсии работающих пенсионеров составила 235 рубля 74 копейки

ПФР осуществил перерасчет пенсий для работавших в 2017 году пенсионеров. У счастливчиков, получивших максимальную сумму прибавку, пенсия увеличилась на 235 рублей 74 копейки, сообщает «Российская газета».

Перерасчет был произведен для всех работающих пенсионеров, получающих страховую пенсию по старости или по инвалидности, за которых в 2017 году уплачивались страховые взносы их работодателями. Сумма прибавки рассчитывалась индивидуально и зависела от размера заработной платы.

Максимальная прибавка в результате перерасчета ограничена тремя пенсионными баллами, рассчитанными по стоимости 2017 года, и составляет 235,74 рубля, — уточнили в ПФР.

Не трудно подсчитать, что пенсионер получивший максимальную прибавку сможет увеличить свои ежедневные расходы на 7 рублей 60 копеек, в месяце состоящем из 31 дня, и увеличить свой ежедневный бюджет на 8 рублей 71 копеек в самом коротком месяце года — феврале.

В прошлом году, ПФР сделал перерасчет для пенсионеров, работавших в 2016 году. Средний размер прибавки тогда составил 169 рублей.

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