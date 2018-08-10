Минфин требует удерживать НДФЛ у всех при покупках по низким ценам? Это не так.

Недавно одно известное издание распространило информацию о том, что Минфин указал на необходимость удержания НДФЛ у всех покупателей-физлиц, компаниями продающими товар по сниженным ценам.И в подтверждение привело письмо Минфина от 18.06.2018 № 03-04-06/41470. Вносим ясность: НДФЛ нужно удерживать, но не со всех.

Напомним, авторы публикации посчитали, что случай, рассмотренный в письме, касающийся возникновения дохода в натуральной форме у работника, приобретающего у своего работодателя квартиру по цене ниже рыночной, должен быть распространен на случаи купли-продажи товаров по сниженным ценам между лицами не состоящими в трудовых отношениях.

Они рекомендовали определять размер выгоды, полученной покупателем, путем вычисления разницы между рыночной стоимостью аналогичного товара с учетом НДС и акцизов и тем, сколько он — покупатель заплатил за товар. Затем с размера выгоды предлагалось посчитать сумму НДФЛ, и далее — уведомить ФНС о невозможности удержать налог, в случае, если выполнить обязанность налогового агента компания-продавец не может.

Такое правило действует, если компания продавец и физлицо купившее товар по цене ниже рыночной, являются взаимозависимыми. Для лиц, которые таковыми не являются, любая цена купли-продажи определяется НК РФ, как рыночная (ст 105.3 НК РФ). Поэтому выгоду определить невозможно, а следовательно и доход, подлежащий обложению НДФЛ.

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