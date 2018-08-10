Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Минфин требует удерживать НДФЛ у всех при покупках по низким ценам? Это не так.

Недавно одно известное издание распространило информацию о том, что Минфин указал на необходимость удержания НДФЛ у всех покупателей-физлиц, компаниями продающими товар по сниженным ценам.И в подтверждение привело письмо Минфина от 18.06.2018 № 03-04-06/41470.  Вносим ясность: НДФЛ нужно удерживать, но не со всех.

Напомним, авторы публикации посчитали, что случай, рассмотренный в письме, касающийся возникновения дохода в натуральной форме у работника, приобретающего у своего работодателя квартиру по цене ниже рыночной, должен быть распространен на случаи купли-продажи товаров по сниженным ценам между лицами не состоящими в трудовых отношениях.

Они рекомендовали определять размер выгоды, полученной покупателем, путем вычисления разницы между рыночной стоимостью аналогичного товара с учетом НДС и акцизов и тем, сколько он — покупатель заплатил за товар. Затем с размера выгоды предлагалось посчитать сумму НДФЛ, и далее — уведомить ФНС о невозможности удержать налог, в случае, если выполнить обязанность налогового агента компания-продавец не может.

Такое правило действует, если компания продавец и физлицо купившее товар по цене ниже рыночной, являются взаимозависимыми. Для лиц, которые таковыми не являются, любая цена купли-продажи определяется НК РФ, как рыночная (ст 105.3 НК РФ). Поэтому выгоду определить невозможно, а следовательно и доход, подлежащий обложению НДФЛ.

Подробности можно узнать здесь.

 

Подписывайтесь на главное от «Клерка» на Яндекс.Дзен. Самый умиротворяющий бухгалтерский сервис.
Мнения
Люди которым это нравится

Посетить семинар по теме «НДФЛ»

Все семинары по теме НДФЛ