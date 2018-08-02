ФНС нашла в России две компании с 600 тысячами сотрудников. Но это оказалось ошибкой

Федеральная налоговая служба выложила открытые данные организаций, правда пока в виде тысяч файлов, а не в виде обещанного сервиса «Прозрачный бизнес».

Редакция РБК исследовала данные о среднесписочной численности организаций и обнаружила интересные факты.

Всего опубликованы данные о 2,5 млн компаний, из них сотрудников нет в 381 тыс. организаций. В половине фирм работают всего по 1-2 человека.

Но самые удивительные данные касаются фирм, имеющих наибольшее количество работников. Так, никому неизвестное ООО «Экспресс» имеет 697,5 тыс. сотрудников. По данным «СПАРК Интерфакса», эта компания зарегистрирована в подмосковной Балашихе, она занимается предоставлением услуг телефонной связи, торговлей телекоммуникационным оборудованием, аудио- и видеотехникой, бытовыми электротоварами и так далее.

На втором месте по числу сотрудников, по данным ФНС, находится ООО «Горилласмарт», зарегистрированное в селе Качелино в Татарстане, — в этой компании трудятся 638,9 тыс. человек. Занимается она созданием баз данных и разработкой компьютерного оборудования.

Для сравнения: в «Газпроме» работают 469,6 тысячи человек, в Сбербанке — 310,2 тысячи, в «Ростехе» — 512 тысяч. Крупнейшим работодателем в РФ является РЖД: там официально трудоустроены 737,4 тысячи человек.

Однако когда журналисты обратились к руководству этих ООО, выяснилось, что и там тоже работает по одному человеку, т.е. в данных закралась ошибка.

Так что организациям стоит проверить свою систему налогообложения и количество работников в этих «открытых данных», а то может оказаться, что такие ошибки не единичны.

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