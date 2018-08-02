Что изменилось в процедуре госзакупок с 1 июля

В соответствии с изменениями, начавшими действие с 1 июля 2018 г. в Федеральном законе от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» появилось понятие «конкурентной закупки».

Конкурентная закупка – закупка, в рамках которой обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки за право заключить договор с заказчиком на условиях, предлагаемых в заявках на участие. Информацию о такой закупке заказчик размещает в ЕИС или направляет приглашения принять участие в закрытой конкурентной закупке.

Заказчики, осуществляющие закупочную деятельность по Федеральному закону №223-ФЗ, руководствуются самостоятельно разработанным Положением о закупках и Планом закупок. Заказчикам предоставлено право самостоятельно устанавливать требования к закупкам.

С 1 июля 2018 г. закупки проводятся со следующими изменениями:

1.Все специальные торги с участием малого и среднего предпринимательства будут проводиться только в электронном виде на площадках, включенных в утвержденный перечень площадок, на которых проводятся такие закупки по правилам Закона №223-ФЗ.

2.Конкурентные закупки в иных случаях осуществляются в электронной форме, если иное не предусмотрено Положением о закупке.

3. Положение о закупке обязательно должно содержать порядок и осуществления закупки конкурентными (неконкурентными) способами, порядок заключения и исполнения договоров, связанные с обеспечением закупки положения. Все заказчики должны привести свои положения в соответствии с новыми нормами законодательства не позднее 1 января 2019 г.

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