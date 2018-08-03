Будущая премия – не причина платить зарплату ниже МРОТ

Можно ли в течение года платить работнику заработную плату ниже МРОТ, если потом «компенсировать» недостающую сумму выплатой годовой премии? Нельзя, ответил Минтруд в письме № 14-0/10/В-4085 от 05.06.2018.

В соответствии со статьей 133 ТК месячная заработная плата работника, полностью отработавшего норму рабочего времени (выполнившего норму труда) должна быть не ниже МРОТ.

Таким образом, квартальная премия за квартал (год) будет учитываться только в месяце, в котором она начислена.

Заработная плата за другие месяцы должна быть не ниже МРОТ с начислением на него «северных выплат» без учета премии, которую работник, возможно, получит по итогам работы за квартал (год).

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